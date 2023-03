Storistes de France renouvelle son plan média

Pour entretenir sa visibilité et booster sa notoriété auprès de sa clientèle de particuliers propriétaires, le réseau de professionnels indépendants Storistes de France renouvelle cette année un plan média TV et radio. Au rythme des 3 campagnes promotionnelles de l’année, les passages radio sur RTL (en janvier, mars et septembre) touchent un potentiel total de 14 millions de contacts. Les formats radio comprennent des chroniques « déco » de 40 secondes, à nouveau incarnées par Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur rendue célèbre par les émissions-phares de Stéphane Plaza sur M. Elles sont complétées par du sponsoring météo et du direct speakerine. En TV, deux temps forts appuient également les opérations promotionnelles – la première a eu lieu en janvier, la seconde se déroule en ce mois de mars – sous forme de sponsoring en prime et pré-prime sur les chaînes de France Télévision (France 2, France 3 et France 5), pour un potentiel total de 21,6 millions de contacts.



Des outils de communication sur-mesure pour chaque affilié

Pour accompagner ses affiliés dans le développement de leurs activités sur leurs zones de chalandise, Storistes de France inscrit son plan média 2023 national dans un dispositif global de communication et de promotion. Des outils (magalogue et e-magazines, brochure pour les professionnels) et de nombreux supports de communication (kits d’affiches et PLV, flyers, stickers…) sont proposés aux membres du réseau. L’accent est mis particulièrement sur les services digitaux avec des actions Web stratégiques (achats de mots-clés et netlinking, e-mailings) et des possibilités de prospection et de fidélisation par SMS et mailing. L’ensemble des outils sont accessibles sur une plate-forme en ligne, depuis des espaces Internet dédiés.

Côté digital, Storistes de France, qui renforce sa présence sur les réseaux sociaux, accompagne aussi ses affiliés à développer davantage leur visibilité sur Facebook, Instagram et Pinterest.