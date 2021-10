Storistes de France lance un store avec panneau solaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Autonomes, les nouveaux stores pour fenêtres et stores Zip des Storistes de France sont équipés de panneaux solaires à haut rendement énergétique.

Pour gagner en autonomie, réaliser des économies et faire un geste pour la planète, 37 % des particuliers seraient prêts à investir dans un équipement solaire pour leur maison*. En réponse à cette tendance, Storistes de France vient de lancer des stores de fenêtres et stores Zip équipées de panneaux solaires à technologie monocristallin. Ces derniers garantissent une autonomie totale même par temps nuageux ou en cas de faible ensoleillement, et un fonctionnement fiable et permanent. De plus, l’énergie est stockée dans une batterie, ce qui évite tout raccordement électrique et simplifie l’installation.

Un bilan énergétique favorable

Ces stores en aluminium laqué bénéficient d’un style « maison d’architecte ». Ils sont proposés dans un large choix de toiles et de coloris RAL, dont le gris anthracite RAL 7016 touché sablé. En fonction de la couleur de la façade, Storistes de France propose ainsi des teintes intemporelles pour suivre la tendance « neutral » avec des blancs, des gris, des beiges, des écrus, ou à l’inverse dynamiser la façade avec des couleurs dynamiques comme le jaune, le rose, le rouge ou le turquoise.

Côté technique, ces stores permettent d’améliorer le bilan énergétique de l’habitation en gérant les apports lumineux, en conservant la chaleur en hiver et en réduisant la chaleur en été, deux points favorables à la réduction des consommations de chauffage et de rafraîchissement.