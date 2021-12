Storistes de France élargit son réseau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec l'entrée de quatre nouveaux membres et une seconde ouverture d'un de ses affiliés, le réseau Storistes de France poursuit son développement malgré une année encore fragilisée par le contexte sanitaire.

Storistes de France ne cesse de développer de son maillage territorial en cette période encore marquée par un contexte sanitaire compliqué. Sur l’année 2021, le réseau s'est enrichi d’un point vente en Meurthe-et-Moselle (54) – le second du partenaire L’Hote Antic – et de 4 nouveaux affiliés indépendants : Decoferm à Ploemeur dans le Morbihan (56), France Espaceaulogie à Franconville dans le Val d’Oise (95), Arte à l’Epine dans la Marne (51) et Stores et Fermetures de l’Eure à Evreux dans l’Eure (27). Sur ce dernier, ouvert en octobre dernier, son gérant Steve Lefaye se félicite de l'accompagnement du réseau qui lui a « permis de se développer une clientèle très rapidement. Tout seul, cela est très compliqué de se faire une place sur ce marché ». Le nouvel entrant compte d'ailleurs ouvrir dès l’année prochaine deux autres points de vente supplémentaires « car je suis le seul distributeur dans la région et que ma zone d’activité s’étend sur trois départements : l’Eure, l’Orne et la Seine-Maritime ». Le normand fera ainsi sûrement parti de la dynamique des nouvelles ouvertures de 2022 : Storistes de France vise le chiffre de 110 points de vente, en se concentrant notamment sur les zones géographiques à fort potentiel non encore couvertes : Strasbourg, Metz, Valence, Marseille, Nice, Perpignan, Poitiers et Clermont-Ferrand. Le premier de l’année devrait être ouvert dès janvier sur la région parisienne.