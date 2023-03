Stores, volets, portes et portails : un marché en trompe l’œil

Le groupement Actibaie a publié le 20 mars les résultats de la dernière étude de marché pour ses quatre segments d’activité : stores, volets, portes automatiques piétonnes, portes industrielles et de garage et portails. Si les résultats sont plutôt bons, attention cependant à l’effet trompeur de la hausse conjointe des matières premières, de l’énergie et de l’inflation.