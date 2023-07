Stores extérieurs : éclairés, verticaux, en angle ou sans câblage, notre sélection de cinq produits

Les températures montent, les occupants des bâtiments cherchent à se protéger de la chaleur. La consigne étant de limiter la climatisation à 26 °C pour économiser l'énergie, la protection solaire apparaît comme une solution idéale. Si les stores intérieurs n'agissent que faiblement pour protéger de la chaleur, les solutions extérieures sont très efficaces. Elles créent de l'ombrage sur les façades, protégeant efficacement les structures contre la surchauffe. Voici notre sélection de cinq solutions.

MX-4, de Markilux, le store à cassette éclairé

(Photo principale) Lancé en février 2023, ce store à cassette motorisé est conçu pour l'ombrage de grandes surfaces grâce à ses tendons bioniques résistants. Il se déploie par projection sur 24 m² de surface. Il est muni d'un profilé de coffre fermé esthétique et galbé et d'un cache périphérique. Une ligne LED invisible dissimulée sous le coffre, ainsi que des spots LED dans les embouts latéraux et dans la barre de charge, visibles après déploiement, produisent un éclairage scénarisé variable et coloré. Ambiance lumineuse complétée par des appliques murales assorties en option. Disponible en plusieurs toiles unies ou à motifs.



Les caractéristiques techniques de MX-4, de Markilux • Couleur : blanc, blanc alu, brun gris, blanc crème, gris pierre ou anthracite métallisé, brun (armature) ; nombreuses teintes unies ou à motifs (toile Visutex, Suncolours, Smart art, perla FR)

• Angle pente d'inclinaison : entre 5 ° et 25 °

• Surface : jusqu'à 24 m²

• Options : applique LED, store couplé, combinaisons de couleurs

• Mise en oeuvre : pose murale

• Résistance au vent : entre 28 km/h et 37 km/h

Screen Zip Screenamax, le produit autonome signé Soprofen

© Soprofen Zip Screen Screenamax, de Soprofen

Composée d'une toile et d'un coffre extérieur en aluminium extrudé pour pose en façade ou en tableau en neuf ou en rénovation, cette gamme de store assure une protection contre les regards indiscrets tout en conservant une visibilité depuis l'intérieur. Proposée en 3 modèles de guidage: coulisse zip (système de glissière), coulisse classique (toile pénétrante) ou câble (guidage par câble). Ecran zip solaire possible, sans fil ni câblage, sans contrainte à l’installation et au quotidien, avec panneau photovoltaïque extra-plat installé sur la façade ou en toiture.

Les caractéristiques techniques de Zip Screenamax, de Soprofen • Couleur : 3 blancs, 5 gris, noir ou brun

• Diamètre : 85 ou 100 mm (coffre).

• Options : laquage coloris RAL : finition structurée (plus résistant aux rayures) ou finition lisse, aspect brillant, satiné ou mat.

• Mise en oeuvre : pose en façade, en applique et en tableau.



Soloscreen IV, la toile verticale de Griesser

© Griesser Soloscreen IV, de Griesser



Polyvalent jusqu'à 4 m de hauteur, ce store vertical extérieur s'adapte aux grandes baies et murs rideaux ou sur des maisons anciennes rénovées puisqu'il peut être monté dans l'embrasure de la fenêtre. Disponibles en nombreuses teintes (toile, caisson, coulisses), les tissus techniques occultants ou transparents en fibres de verre ou polyester avec ou sans PVC sont choisis selon le degré d'opacification souhaité. La fixation de la toile au rouleau par une technologie spécifique permet une tension sans plis. Résistance au vent de classe 3, renforcée par une barre de charge remplie de sable. Motorisation et commande à distance possible.



Les caractéristiques techniques de Soloscreen IV, de Griesser • Couleur : 300 couleurs (toile, caisson, coulisses)

• Hauteur : jusqu'à 4 m

• Largeur : 4,5 m

• Mise en oeuvre : pose en niche de linteau, sous linteau ou en façade selon caisson ; guidage par coulisses, câbles ou tiges dans l'embrasure, en façade ou en tablette de fenêtre

• Résistance au vent : classe 3

Fixscreen Minimal Curtain Wall 50, l'offre pour murs-rideaux de Renson

© Renson Renson



Pour limiter la surchauffe des grandes surfaces vitrées, ce store extérieur de protection a été conçu en collaboration avec le fabricant Reynaers afin de pouvoir se fixer de manière invisible sur le mur rideau en aluminium Concept Wall50. Cette solution globale et esthétique offre une grande harmonie entre les profilés de façade et les profilés de protection solaire grâce à une fixation zippée qui assure une résistance à la dilatation thermique et au vent jusqu'à 130 km/h. Elle permet de couvrir jusqu'à 22 m² de surface vitrée.

Les caractéristiques techniques de Fixscreen Curtainwall 50, de Renson • Hauteur : jusqu'à 6000 mm

• Largeur : jusqu'à 3600 mm

• Surface : jusqu'à 22 m² en une partie

VS Z Corner, la solution d'angle d'Heroal

© Heroal Heroal

En protection solaire appliquée aux grandes baies vitrées d'angle, cette solution propose deux stores en angle avec un guidage qui permet de les manipuler séparément pour s'adapter à la position du soleil. Jusqu'à 9 m² par store, le système permet également d'intégrer une moustiquaire. Toile disponible en nombreuses références, semi-translucide à opaque. En position haute, l'ensemble est invisible grâce à un coffre mince de 105 ou 125 mm de section. Tous les composants thermolaqués résistent aux conditions météo extrêmes.