Storengy et Terideal réconcilient gaz naturel et biodiversité

Sur 14 sites de stockage souterrain de gaz naturel répartis dans l’Hexagone, l’entretien de 500 hectares de verdure cale un nouveau modèle : l’éco-facility-management, mis en œuvre depuis 2018 par Storengy avec son prestataire Terideal. La filiale d’Engie et l’entreprise de paysage et de BTP en présenteront le bilan les 6 et 8 septembre au congrès mondial de la nature à Marseille.