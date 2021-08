Store toile Solozip de Griesser

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec Solozip, Griesser propose une protection solaire toile efficace, résistante et adaptée même aux grandes dimensions pour tous types de bâtiments. A découvrir sur Equipbaie.

Un même modèle de protection solaire, adaptée aussi bien au neuf qu’à la rénovation, à l’habitat qu’au tertiaire : avec Solozip, Griesser propose un produit “tout-terrain”. Monté à l’extérieur à la verticale devant la fenêtre, sa toile réfléchit la majeure partie du rayonnement solaire et préserve l’intimité durant la journée tout en laissant entrer suffisamment de lumière et en offrant une bonne visibilité vers l’extérieur.

Ce store de fabrication française se distingue des systèmes habituels par un guidage latéral par coulisse sur toute sa hauteur. De ce fait, il peut résister aux vents puissants. Selon les dimensions, il atteint au maximum la classe 6, soit une résistance jusqu’à 92 km/h. De plus, grâce à ce guidage, le tissu reste tendu en permanence permettant ainsi de protéger de plus grandes surfaces, jusqu’à 18 m2.

Le guidage latéral par coulisse sur toute la hauteur assure une forte résistance au vent. - © Griesser Close Lightbox

pose en niche et caisson ; barre de charge lestée de sable (écologique) ; sous-face démontable pour la version Box.- Solozip : largeur maximale 3 000 mm ; longueur maximale 6 000 mm ; surface maximale 9 m2.- Solozip Box 100 : largeur maximale 4 000 mm ; longueur maximale 3 000 mm ; surface maximale 12 m2.- Solozip Box 130 : largeur maximale 3 000 mm/6 000 mm ; longueur maximale 6 000 mm/3 000 mm ; surface maximale 18 m2.Griesser met à disposition une large gamme de toiles - tissus fibres de verre avec PVC ou polyester avec PVC - répondant aux exigences de la RT 2012 en matière d’économies d’énergie, de confort des occupants et de respect de l’environnement.motorisée filaire ou par système de commande intelligent.plus de 300 couleurs standard.ventes aux professionnels, réseau partenaires.