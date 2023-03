Sto se renforce sur le marché de la rénovation de la maison individuelle

Afin de faciliter la réalisation de chantiers d'isolation thermique par l'extérieur en rénovation, Sto a étoffé son offre de services et d'outils d'accompagnement. Les professionnels bénéficient d'un accompagnement personnalisé tout au long du chantier avec un service client national, un service d'aide pour les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) et des équipes commerciales dédiées.

Pour renforcer son accompagnement commercial, Sto a recruté 8 attachés technico-commerciaux (ATC) pour répondre au besoin de proximité. Le nouveau guide de l'artisan de Sto propose des bonnes pratiques et astuces pour réaliser un chantier d'isolation thermique par l'extérieur dans les règles de l'art, ainsi que des solutions de ravalement, peintures, enduits minces sur isolant, entretien et réparation.

En outre, Sto met à disposition des outils d'aide à la vente pour aider les artisans à convaincre leurs clients, tels qu'une vidéo pédagogique pour expliquer le déroulement d'un chantier d'ITE en 2 minutes et des nuanciers personnalisés à la charte des entreprises pour proposer un choix parmi 32 teintes disponibles.

Commande en ligne

Sto rend par ailleurs accessible Sto'n'Go pour la maison individuelle accessible par e-commerce, aux mêmes conditions tarifaires. Les clients peuvent y retrouver leur historique de commandes et leurs réassorts. 300 articles pour les chantiers en maison individuelle y sont rassemblés.