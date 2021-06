Stiebel Eltron entame un roadshow dans seize villes françaises

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

La marque de génie climatique présente aux installateurs ses nouveautés.

Innovations et convivialité sont les deux mots d'ordre du roadshow que Stiebel Eltron démarre ce lundi 14 juin. La marque spécialiste des solutions de chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation part pour dix jours en voyage, à partir du lundi 14 juin, depuis Metz et jusqu'à Chambéry en passant par Ottrott, Fénay, Chenôve, Villersexel, Bourg-en-Bresse et Archamps. Les installateurs pourront découvrir les nouvelles PAC air-eau ou eau glycolée-eau fonctionnant au fluide R454C, la tour hydraulique HSBC 180 Plus et la VMC double flux VRC-W 400 (E).

La démonstration technique se terminera par un moment convivial sur le toit du module d'accueil. D'autres dates sont prévues à la rentrée du Nord aux Pays de Loire. La marque a établi un protocole sanitaire spécifique pour assurer la sécurité des personnes durant ce roadshow.