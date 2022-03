STFE, une innovation du groupe Serge Ferrari qui répond à l’architecture de demain, plus créative et plus durable.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le Groupe Serge Ferrari est partenaire de nombreux événements et lieux emblématiques à l’architecture tendue à travers le monde. Le fabricant français, qui a toujours placé l’innovation au cœur de sa stratégie, a spécialement développé STFE pour répondre aux contraintes de durabilité mécanique et esthétique des projets les plus exigeants. Focus sur cette innovation, synonyme de petite révolution pour le secteur du bâtiment et de la construction.

Une membrane unique et révolutionnaire

S’inscrivant dans une tendance de fond, à savoir la recherche de plus de flexibilité, de lumière naturelle et de transparence, STFE est la première membrane souple à offrir une transparence qui peut concurrencer le verre ou le polycarbonate – des matériaux plus énergivores ou nécessitant une infrastructure plus lourde – tout en conservant les atouts techniques des solutions Serge Ferrari. Cette membrane, qui vient équiper d’une simple couche la couverture ou la façade d’un bâtiment, est une véritable prouesse technique. Elle répond au grand défi de réunir qualité mécanique exceptionnelle, souplesse du matériau et transparence (avec une haute transmission visuelle (plus de 50 %).

Unique sur le marché, STFE est un tissage large (50 à 60 % de taux d’ouverture) de fibres polyarylate associé à une enduction transparente. Cette combinaison lui permet de revendiquer tout à la fois : flexibilité et liberté des formes, légèreté, transparence, très importante résistance mécanique, facilité de mise en œuvre (tant en confection qu’en installation sur un chantier)... Des qualités qui en font d’ores et déjà un des produits les plus innovants de l’architecture de demain, plus créative et plus durable.

FICHE TECHNIQUE STFE :

Flexibilité : souplesse et liberté de forme architecturale

Légèreté (900 g/m2) : 10 fois plus léger qu’un matériau rigide

Haute résistance mécanique à la déchirure et à l’élongation (8 tonnes/mètre)

Haute transmission visuelle (TV 50 %) permettant la vue à travers et l’apport en lumière naturelle

Résistance au feu (Euroclass B, s1, d0)

Facilité de pose et de confection (soudable HF et pas de réseau de câbles ou de mise en tension par des coussins d’air)

Excellente durabilité du matériau (des études de vieillissement menées par des laboratoires tiers confirment cette durabilité supérieure à 20 ans)



ISTANBUL GRAND AIRPORT (IGA), PREMIER PROJET EN STFE

En Turquie, l'aéroport d'Istanbul IGA remplace l'ancien aéroport Atatürk. Avec une capacité pouvant atteindre 90 millions de passagers par an et jusqu'à 200 millions d'ici 2028, il est actuellement le plus grand aéroport du monde en termes de passagers et de superficie.

Une extension sous forme de passerelle couverte a été conçue.

Cette passerelle non fermée devait être esthétique et protéger des intempéries tout en offrant une luminosité importante pour le confort des passagers. L'ensemble de la passerelle dispose d'une toiture multi matériaux en Flexlight 1202 S2 qui permet la translucidité, mais la véritable valeur ajoutée de ce projet est le STFE qui offre une grande transparence évitant toute sensation d'enfermement et créant un effet dynamique. Les trois sections STFE transforment la toiture en de remarquables puits de lumière.

En moins de trois mois, le projet a été conçu, fabriqué et installé sur site, par la société Onart Structures, pour répondre aux exigences de cet ambitieux ouvrage.

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Propriétaire du bâtiment : IGA

Entrepreneur général, structure en acier et fabrication des membranes : Onart Structures

Architecte : Ozgur Kayabay

Installation des membranes : Partner Global

Membranes : Serge Ferrari STFE 50 & Flexlight 1202 S2

Date d’installation : septembre 2021

