Steven Grondin, directeur général de JMD (groupe Corialis)

Steven Grondin (33 ans) est le nouveau directeur général de JMD, gammiste aluminium basé sur l’île de La Réunion depuis plus de 20 ans. Cette entreprise employant 25 salariés est une des filiales du groupe Corialis, un des leaders européens dans la fabrication de profilés aluminium, auquel appartient également Profils Systèmes.

Originaire de La Réunion, Steven Grondin a été assistant technique, puis responsable bureau d’études dans la construction métallique et l'enveloppe du bâtiment. Il a également dirigé sa propre entreprise de conseil et d'études. Il a récemment été rappelé par JMD pour mettre son expertise au service des clients. Son retour vise à insuffler une nouvelle dynamique dans le développement des gammes de produits et des activités de JMD.

La vision de Steven Grondin consiste à replacer l'innovation et le design au cœur de la stratégie de JMD. Il s'engage à accompagner les partenaires de l’entreprise sur l’île et sur l’ensemble de la zone Océan Indien dans leurs projets de construction en neuf et rénovation, tant pour les bâtiments tertiaires que résidentiels. De plus, il souhaite développer l'offre de produits extérieurs, tels que les pergolas, les carports et les portails, mais aussi les verrières d’intérieur et les murs-rideaux les plus audacieux.