Stéphanie Minnebois, directrice technique, recherche et développement du groupe Colas

Parcours professionnel de Stéphanie Minnebois

Stéphanie Minnebois démarre sa carrière dans le Groupe en 1999, en tant qu’ingénieure études chez Screg Ile-de-France Normandie. En 2007, elle crée et prend la tête de la Direction Bureaux d'Etudes et Grands Projets de cette filiale. Elle y cultive son goût pour les projets complexes et la transversalité.

Après une expérience chez Lafarge de 2013 à 2016 en tant que Directrice marketing - Routes et réseaux, elle revient chez Colas pour participer à la création de Colas Projects, structure dédiée au management des grands projets, en France et à l’International. Elle y évolue sur plusieurs postes de direction pendant 6 ans, jusqu’à prendre la responsabilité du Pôle prise d’affaires, performance et maîtrise des risques.

Elle est nommée directrice technique, recherche et développement du groupe Colas en septembre 2022.

Formation de Stéphanie Minnebois

Stéphanie Minnebois est diplômée de l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP Paris) et d’un Master of Science en management de la construction de l’Université de Birmingham (1999).