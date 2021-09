Stéphane Jacquet dirige le Groupe Maine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le directeur général de SPPF et Flo, Stéphane Jacquet, a également pris en main la direction générale du Groupe Maine, après son rachat par le Groupe Boyer Leroux en mai dernier.

Arrivé dans le Groupe Bouyer Leroux en 2013, Stéphane Jacquet prend alors la direction de SFPP (Société de Production de Portes et Fermetures) pour développer l’entreprise et constituer un pôle fermetures au sein du Groupe. Trois ans plus tard, il est également nommé à la direction générale de FLO, qui a rejoint ce pôle fermetures. Depuis mai dernier, il est également placé à la tête du Groupe Maine, tout juste intégré dans le Groupe Bouyer Leroux. En combinant ces trois directions, Stéphane Jacquet vise à insuffler au Groupe Maine une dynamique de croissance en s’appuyant sur les communautés de process industriel (extrusion et assemblage) et de clientèle (industriels de la menuiserie et installateurs) tout en ayant des gammes de produits différents. Il peut pour cela s’appuyer sur sa longue expérience dans les domaines de la plasturgie et de la fermeture. A 54 ans, cet ingénieur de l’Ecole centrale Paris a en effet concentré son savoir-faire par le biais de nombreux postes dans ce secteur, notamment de direction, après des débuts au sein de l’entreprise familiale de menuiserie bois.