Stephan de Faÿ, de Bordeaux Euratlantique à Grand Paris Aménagement

Une page se tourne pour Stephan de Faÿ. Après avoir dirigé pendant six ans Bordeaux Euratlantique, il prendra officiellement ses fonctions de directeur général de Grand Paris Aménagement le 28 décembre 2020.

Il succède ainsi à Thierry Lajoie qui a rejoint le promoteur immobilier Quartus en septembre dernier.

Un expérimenté du Grand Paris

Agé de 55 ans, Stephan de Faÿ est polytechnicien.

Il a démarré sa carrière à la Direction des Chantiers Navals (DCN), devenue Naval Group, avant de rejoindre la Délégation Générale pour l'Armement (DGA) puis la Direction interministérielle aux mutations économiques.

Il a assisté à la naissance du Grand Paris aux côtés de Christian Blanc, puis de Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire, et enfin de Maurice Leroy, ministre de la Ville en charge du Grand Paris, qu'il a accompagné jusqu'à la conclusion de l'accord du 26 janvier 2011 entre l'Etat et la Région Ile-de-France.

Avant d'arriver à Bordeaux, il était directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (Epadesa), devenu l'Agence Paris La Défense après sa fusion avec Defacto.