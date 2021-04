StellaGroup France rejoint la French Fab

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Label Supprimer France Supprimer Protections solaires Supprimer Valider Valider

StellaGroup, spécialisé dans le domaine des fermetures – volets roulants, grilles, brise-soleil orientables, portails, etc. – annonce dans un communiqué daté du 13 avril 2021 que ses cinq entités françaises rejoignent La French Fab.

Spécialistes des fermetures "Made in France", La Toulousaine, Profalux, Eveno, Sofermi et Flip sont désormais des membres actifs de la

French Fab : un label qui regroupe les entreprises et industriels, acteurs

du développement de l’industrie française.

Avec un million de produits fabriqués par an et 900 employés dans l’Hexagone, les entreprises de StellaGroup France adhèrent pleinement

aux valeurs de la French Fab :

- Développer des synergies entre les acteurs de l’industrie française.

- Mettre en avant l’excellence française, en France comme à l’étranger.

- Valoriser les métiers, les formations et les employés.

- Être un support à l’image de l’industrie française.