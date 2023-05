Stella Advanced Technology, marque ombrelle des moteurs et automatismes de StellaGroup

StellaGroup en France, à travers ses sociétés Profalux, Eveno, Sofermi et Flip, c’est à ce jour 3 millions de volets roulants, brise-soleil orientables et stores intérieurs installés et équipés de moteurs « maison ». Marqués NF électricité, garantis 7 ans et fabriqués en Europe, ces produits motorisés ont déjà séduit de nombreux installateurs. D’autres développements ont conduit à des présentations d’une connectivité directe avec les boxes de grands acteurs de la domotique. « De nouveaux partenariats seront annoncés en leur temps » promet Pascal Cros, directeur de la coordination commerciale et marketing stratégique pour la BU Fermeture de la baie.

Cette offre spécifique de Connectivités, Automatismes et Moteurs (CAM) sera désormais présentée sous une marque unique : Stella Advanced Technology.

Une gamme réservée aux sociétés du groupe

La gamme de cette marque sera exclusivement réservée aux produits des sociétés de StellaGroup. Elle pourra s’étendre à de nouveaux produits du groupe au fur et à mesure des développements, y compris dans de nouveaux pays. Elle constitue une marque référente transversale commune pour chaque entité de StellaGroup. « Stella Advanced Technology constitue une alternative au choix par l’installateur d’une motorisation Somfy qui demeure un partenaire majeur », précise-t-il.

StellaGroup souhaite apporter à l’installateur des produits motorisés durables, réglés, codés en usine, simples à poser, prêts à l’usage, à des prix compétitifs, pour faire bénéficier l’utilisateur de la meilleure expérience d’usage et de confort avec les produits fabriqués par ses entreprises, en permettant de maitriser les dépenses d’énergie par le contrôle des apports solaires gratuits.

Deux écosystèmes pour deux types de besoins

Parmi toutes ses solutions adaptées, Stella Advanced Technology a notamment distingué deux écosystèmes distincts pour répondre à deux séries de besoins clairement identifiés des utilisateurs :

- NeosoL : Un ensemble motorisé indépendant de l’installation électrique du bâtiment utilisant l’énergie renouvelable et gratuite de la lumière naturelle ;

- CalypshOme : Des automatismes de pilotage intelligents pilotant des moteurs avec retour d’information sur leur état, ouverts à la relation connectée avec d’autres univers d’autres marques, via des boxes directement compatibles et des assistants vocaux.

StellaGroup est présent en France, en Allemagne, en Hollande, en Grande-Bretagne et en Italie au travers de ses 15 filiales. Le groupe est structuré autour de trois business units : Fermeture de la baie, Accès, Outdoor. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 2022 de 642 Millions d’euros et emploie 2 500 personnes.