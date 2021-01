Stade Nicollin à Montpellier: pourquoi les jeux sont (enfin) faits

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Hérault Supprimer Montpellier Supprimer Stade Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le nouveau stade du Montpellier Hérault Sport Club verra le jour sur la ZAC Ode à la mer, à Pérols, au sud-est de la ville. Ce choix annoncé le 4 janvier par le maire de Montpellier et le président du club, marque la fin d’un feuilleton à rebondissements.

Il en avait fait une promesse de campagne. « Emblématique pour la métropole Montpellier Méditerranée, indispensable pour l’avenir du club de football, le stade sera construit dans la ZAC Ode à la mer, l’ancien site où était prévu le centre commercial Shopping Promenade », s’est réjoui hier soir Michaël Delafosse, maire (PS) de Montpellier et président de la métropole, sur les ondes de France Bleu. « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis... Je me rends compte qu’en six mois, on a fait le travail de trois ans et demi » a poursuivi Laurent Nicollin.

Le président du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) préférait, de fait, la ZAC de Cambacérès (60 ha), à côté de la nouvelle gare TGV, à l’est de Montpellier. Comme Philippe Saurel, le maire sortant. Le transfert du stade de foot historique de la Mosson, dans ce quartier montpelliérain en construction, avait même été acté en juillet 2018, avec un montage financier à 35 % public et 65 % privé. Patatras. Un an plus tard, la modification du plan d’exposition au bruit (PEB) lié à la proximité de l’aéroport a contraint la Métropole à revoir sa copie.

[...]