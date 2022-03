Stabilité des logements autorisés à la construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Conjoncture Supprimer Valider Valider

Le nombre de logements autorisés sur trois mois reste légèrement supérieur (+0,9%) à sa moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire.

De novembre 2021 à janvier 2022, les logements autorisés sont quasiment stables (-0,2%) par rapport aux trois mois précédents, selon les données de Statinfo du Ministère de la Transition écologique.

Le nombre de logements autorisés durant cette période reste légèrement supérieur (+0,9%) à sa moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).

Au cours de ces trois mois, les logements commencés affichent une baisse trimestrielle de -5%. Les mises en chantier de logements ont été légèrement inférieures (0,6 %) à leur moyenne des douze mois précédant le premier confinement.

De février 2021 à janvier 2022, 471 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 79 500 de plus qu’au cours des douze mois précédents (+20,3%). Dans le même temps, 389 400 logements ont été mis en chantier, soit 43 600 de plus (+12,6 %) sur un an.

Les nombres de logements autorisés et commencés ne sont que légèrement supérieurs (respectivement +2,7% et +1,6%) par rapport à la période pré-Covid (mars 2019 à février 2020).

Sur le même sujet Forte houle sur le logement neuf