Stabilisation d’un passage à niveau sans dépose !

Des battements de dalles problématiques

Localisée au carrefour du boulevard Pasteur et de l’avenue Victor Hugo, l’intersection réunit 3 voies appartenant à la ligne du tramway T4 raccordant la ville de Bondy à celle d’Aulnay-sous-Bois. Finalisé en 2017, ce passage à niveau est composé de dalles béton préfabriquées EDILON, réputées pour résister à tous types de trafics.

Posées sur un lit de sable, ces dalles disposaient de joints d’étanchéité que le temps avait détériorés, à tel point que ces derniers laissaient passer des circulations d’eau ayant raviné le sol. Progressivement, des vides en sous-face sont apparus en générant des affaissements et battements de dalles s’amplifiant à chaque passage de tramways ou véhicules. Afin d’y mettre un terme, la section touchée par ces désordres a alors été stabilisée et remise à niveau grâce à des injections de résine.

Une remise à niveau pérenne

Suite à la localisation des réseaux enterrés, la société URETEK® est intervenue à l’aide de sa technique d’ injection de résine expansive de manière à restituer la portance initiale des dalles ainsi que la planéité des voies. Les injections de résine ont été effectuées en sous-face des dalles avec des canules d’injection préalablement positionnées selon un maillage minutieusement identifié. Pour commencer, l’infrastructure a été stabilisée avec le remplissage des moindres anfractuosités par la résine, puis la remise à niveau a été réalisée grâce à la force d’expansion de la résine. L’opération s’est déroulée jusqu’à l’atteinte des objectifs de dévers fixés par les équipes SNCF-Réseau. L’une des plus grandes contraintes fut la conservation de l’altimétrie des voies pour garantir la reprise du trafic ferroviaire en toute sécurité. Pour s’en assurer, toute l’intervention a fait l’objet d’une surveillance en temps réel avec une précision au 1/10ème de millimètre. C’est ainsi que 180 m² de dalles ont été repris pour restaurer ce passage à niveau.

Des travaux réalisés en pleine nuit

C’est très précisément entre 22h30 et 3h30 que l’intervention a été effectuée durant 6 nuits consécutives. Choisie avec soin, cette plage horaire permettait d’éviter les perturbations de trafic sur la ligne T4. En plus de la grande flexibilité offerte par cette solution, l’un des plus grands avantages consistait en l ’absence totale de dépose de voies . Ainsi, le chantier a pu être réalisé plus rapidement tout en étant plus économique et sans gênes pour les riverains. Chaque matin, l’équipe ® libérait la zone traitée et le trafic ferroviaire reprenait sans que les usagers ne puissent se douter de cette activité nocturne !



Apprenez-en plus sur ce chantier lors d’une conférence au SIFER 2023

Pendant la prochaine édition du SIFER, le salon international de l’industrie ferroviaire, Monsieur Morgan POIRIER, l’un des ingénieurs, URETEK® en charge du dossier, aura le plaisir de dédier une conférence aux coulisses de cette intervention. Pour y assister, rendez-vous le mercredi 29 mars à 13h40 au niveau du forum 2. L’événement se déroulera au Grand Palais de Lille du 28 au 30 mars 2023. À cette occasion, l’équipe URETEK® vous invite à venir sur le stand n°529 pour évoquer vos problématiques de maintenance pour les infrastructures ferroviaires ! Retrouvez nous

Les intervenants

SNCF Réseau – Infrapôle Paris-Est - Maitre d’œuvre

GLOBALIS BTP - Repérage des réseaux enterrés

URETEK® - Amélioration de sols par injection de résine expansive

