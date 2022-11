STABILISATION D’UN IMMEUBLE VERSAILLAIS

Un immeuble fragilisé

Suite aux travaux de terrassement et de pompage de la nappe au sein de la parcelle mitoyenne accueillant un nouveau projet immobilier, cet immeuble a développé de nombreux désordres tels qu’une déstructuration des maçonneries enterrées, des lézardes sur les façades, une fissuration de la dalle du rez-de-chaussée ainsi que des déformations au niveau des planchers hauts. L’ouvrage étant en péril imminent, les résidents ont été contraints d’évacuer leurs appartements en urgence dans l’attente des travaux de stabilisation.

Ce chantier englobait de nombreuses contraintes que la solution retenue permettait de respecter :

Le respect d’un timing de 19 jours ;

La présence d’un carneau à proximité immédiate des zones d’injection ayant fait l’objet d’une surveillance endoscopique ;

La présence d’un voile béton en mitoyenneté dont il fallait assurer l’absence de déplacement ;

La structure de l’immeuble fortement abîmée qu’il était nécessaire de surveiller structurellement.

Une action curative

Après l’analyse de plusieurs solutions, la technique d’injection de résine expansive par URETEK® a été retenue pour sa rapidité de mise en œuvre, la maîtrise des coûts, la sécurité garantie sur le chantier et la conformité avec un cahier des charges strict.

Composée de 4 techniciens chevronnés, l’équipe ® a tout d’abord régénéré les maçonneries pour renforcer la cohésion des soubassements en injectant sa résine exclusive. La résine injectée à l’état liquide s’est alors diffusée au sein de la maçonnerie en colmatant les vides présents. Par la suite, le sol a été traité en profondeur afin d’améliorer la capacité portante des sols fortement décomprimés. Ce traitement a été effectué par le biais de 194 points d’injections jusqu’à 7 mètres de profondeur.

Des contrôles ultra précis au radar 3D

Lors de l’intervention, les injections ont été contrôlées en temps réel grâce à un suivi radar 3D tridimensionnel avec une précision au dixième de millimètre. En plus de son paramétrage rapide, il assurait l’intégrité de la structure fragilisée durant toute l’opération. Des données étaient recueillies en temps réel avec un enregistrement précis des mouvements toutes les 30 secondes.

En complément, des tests pénétrométriques avant et après les injections ont confirmé l’efficacité du traitement et l’atteinte des objectifs d’amélioration.

Seulement 16 jours ont été nécessaires pour cette stabilisation, soit 3 jours de moins que le délai initialement

prévu ! À l’issue de la réhabilitation, les habitants auront le plaisir de regagner leurs appartements respectifs.



