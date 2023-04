SPPF investit 10 M€ dans l'extension de son site de Cholet

SPPF a annoncé l'agrandissement de son site historique de Cholet. Ce projet d'expansion, conforme aux prévisions de projet de croissance de SPPF 2025, comprend la construction de deux nouveaux bâtiments d'une superficie totale de 4 400 m² et nécessite un investissement de plus de 10 millions d'euros. Les bâtiments de SPPF atteindront ainsi 15 000 m².

La première phase du projet, démarrée fin 2022, consiste en la construction d'un bâtiment de 2 450 m², qui abritera un transtockeur des profilés aluminium ainsi qu'une zone d'usinage. Le transtockeur automatisé sera opérationnel fin 2023. Cette phase implique également l'extension des capacités de stockage de SPPF, actuellement saturé. Le transtockeur offrira 994 cellules supplémentaires pour rationaliser le stockage des profilés aluminium et mieux répondre aux besoins des clients de l'entreprise.

La deuxième phase, qui débutera en 2024, comprendra l'extension de 1 950 m² de l'actuel bâtiment d'assemblage et d'expédition. Cette extension permettra d'augmenter la capacité de la zone d'assemblage de six à sept lignes de production et la zone d'expédition de deux à cinq quais.

SPPF, filiale du groupe Bouyer Leroux, a réalisé en 2022 un CA de 58 M€.