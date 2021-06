Sport Stations : vers un nouveau modèle de la pratique sportive en ville ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La relance c’est vous Supprimer Projets à surveiller Supprimer Banque des territoires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fin 2020, l'UCPA lançait à Reims et à Meudon en région parisienne, deux de ses nouveaux multiplexes sportifs baptisés UCPA Sport Station. Un nouveau concept de pratique sportive en milieu urbain, variée, accessible à tous et pour tous les budgets, dans le cadre d'un partenariat national avec la Banque des Territoires, partenaire historique de l'UCPA. Sept autres complexes de ce genre doivent voir le jour en France dans les trois années à venir, parmi lesquels celui de Nantes dont les travaux ont débuté en janvier dernier.

« C'est un projet qui avait été pensé et élaboré avant le plan de relance mais qui y trouve toute sa place parce qu'il est très représentatif des initiatives que nous soutenons dans le cadre de ce plan », explique Philippe Jusserand, Directeur régional de la Banque des Territoires en Pays de Loire (Groupe Caisse des Dépôts). Attendu pour le printemps 2023, l'UCPA Sport Station de Nantes s'étendra sur quelque 3 200 m², dans le secteur Euronantes Gare, face à la piscine de la Petite-Amazonie, au cœur du quartier Malakoff-Pré Gauchet. Un investissement total de 7,1 millions d'euros financé à hauteur de 1,6 millions par l'UCPA et 1,5 millions par la Banque des Territoires qui détiennent respectivement 51 % et 49 % de la SAS USS Nantes, société par actions simplifiées constituée pour l'occasion et propriétaire des locaux destinés aux loisirs urbains. Le reste du plan de financement est complété par un emprunt bancaire auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire.

Vivre le sport au cœur de la ville de manière différente

« La Banque des Territoires partage depuis longtemps les mêmes objectifs et les mêmes orientations que l'UCPA à savoir la promotion du sport à vocation sociale» souligne Philippe Jusserand, « avec des projets développant l’inclusion sociale ». Un lieu de vie unique répondant à l'intérêt général et offrant une pratique sportive variée accessible à tous et à tous les budgets, contrairement à la plupart des espaces sportifs urbains trop souvent monosport, haut de gamme ou à l'inverse low cost. L'UCPA Sport Station nantais accueillera ainsi un pôle sports de raquette (padel-tennis, squash, badminton), un espace fitness et des équipements d'escalade et de grimpe ludique, différents univers sportifs pensés pour des publics aux attentes diverses au cœur d’un même lieu fédérateur. Une variété d’activités qui permet de décloisonner les pratiques et d'offrir davantage de choix et de perspectives de progrès aux utilisateurs.

Un projet en étroite collaboration avec la collectivité

Cet investissement porte un objectif de cohésion sociale et s'inscrit dans un vaste programme de rénovation de la ZAC Malakoff Pré-Gauchet et l'édification du centre d'affaires européen Euronantes Gare. « Le projet permet de finaliser l'aménagement de ce quartier et de répondre aux besoins des habitants » explique Philippe Jusserand, qui insiste sur l'adhésion très forte des élus locaux ainsi que de la société publique locale Nantes Métropole Aménagement à la réalisation du programme. Les 3 200 m2 de locaux acquis en VEFA auprès du promoteur Altarea, constituent le socle d’un programme mixte plus vaste de 25 000m2. Outre le pôle sportif et ludique de l’UCPA, ce programme est doté d’une forte ambition architecturale et environnementale, avec la construction de trois immeubles de bureaux sur 16 000m² et un immeuble de 91 logements. Avec pour enjeu d'apporter une cohérence urbanistique et de tisser du lien social entre le quartier d'affaires et le quartier de Malakoff. « Ce nouvel engagement s’inscrit dans le cadre de l’action de la Banque des Territoires au bénéfice de territoires plus inclusifs et attractifs, et accompagne la transformation en cours dans ces quartiers, notamment celui de Malakoff, en politique de la ville», confirme Philippe Jusserand. Une Banque des Territoires qui rappelle avoir déjà accompagné l’émergence de ce nouveau pôle urbain par un investissement important dans le centre commercial de proximité Tabarly, dont le taux d’occupation est désormais de 100 %.

De son côté, l’UCPA estime à 170 000 le nombre d'entrées pour la seule première année d'activité de sa future Sport Station nantaise, soit une création de flux nouveaux extrêmement bénéfiques pour le quartier, sa mixité d’usage et la vie des commerces de proximité. Le groupe associatif prévoit la création d'une vingtaine d'emplois sur le site, avec notamment l'embauche d'éducateurs sportifs afin d'encadrer les activités qui seront proposées.

Contenu proposé par La Banque des Territoires