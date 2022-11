Sport et paysage (4/4) : Plage patrimoniale et sports nautiques à Marseille

La plage marseillaise de la Pointe rouge a plusieurs visages. Entre nature et ville, elle accueille tant les baignades en famille que les activités sportives encadrées. Infrastructures légère, son quai et ses cabanons en dur marient des fonctions de commerces ou d’habitat à une valeur de patrimoine populaire. Le cheminement dessiné par l’Atelier Mira et La Plage concilie les usages et met en évidence le palimpseste naturel et humain caractéristique du site.