Sport et paysage (3/5) : Clôtures sculptures à Bordeaux

Le jardin sportif Suzanne-Lenglen, à Bordeaux, colle à son intitulé : terrains de sports collectifs ou individuels et pistes d’athlétisme y sont immergées dans une trame d’allées publiques caractérisées par la diversité des espèces et des strates végétales. Dialoguant avec les plus hautes d’entre elles, les clôtures des terrains, en grillage d’acier galvanisé, s’affirment par leur couronnement comme de véritables sculptures urbaines.