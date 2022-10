Spie UK cédé à Dalkia et EDF

"Après une revue stratégique approfondie de nos activités au Royaume-Uni, nous sommes parvenus à la conclusion que Spie UK bénéficierait de meilleures perspectives avec un nouvel actionnariat".

C'est ainsi que Gauthier Louette, PDG de Spie a expliqué, jeudi 27 octobre, la vente à Imtech (contenue conjointement par Dalkia et EDF) de la branche britannique du groupe, 1800 collaborateurs, près de 200 millions de livres sterling (230,5 M€) de chiffre d'affaires en 2021. Avec cette opération Spie se retire intégralement du marché britannique.

Désendettement

Conclue sur la base d’un prix de cession d’environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling), cette cession "entraînera une perte exceptionnelle estimée à environ 80 millions d’euros sur le résultat net 2022 du groupe et n’aura pas d’impact sur le résultat net ajusté", a assuré Spie dans son communiqué. Elle aura en revanche un impact positif sur la dette nette du groupe estimé à environ 40 millions d’euros.

Du côté de chez Imtech, on estime que l'acquisition de Spie UK va compléter et améliorer l'offre actuelle avec une gamme de services spécialisés dans l'instrumentation industrielle, les salles blanches et les solutions de sécurité des personnes. "Elle soutient également les éléments de la stratégie 2026 d'Imtech, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires avec des flux de revenus à long terme et l'expansion de l'activité dans des secteurs ciblés tels que l'éducation, l'industrie et les infrastructures", a expliqué Imtech dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2022, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires habituelles.