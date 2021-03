Spie solide dans la crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie Supprimer Résultats annuels Supprimer Résultats annuels BTP Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le leader européen des services multi-techniques pour l'énergie et les communications a su rebondir après le choc du confinement. Le recul de l'activité a été limité au second semestre ( -1,4 %) et Spie a bouclé 2020 avec un chiffre d'affaires de 6, 642 Mds €, en repli de 4,7 % par rapport à 2019 et un résultat net part du groupe de 53 M€

"Rebond", résilience", comme tous les grands groupes du secteur de la construction, Spie a su résister à la crise sanitaire et limiter la casse.

Le recul de l'activité du leader européen des services multi-techniques pour l'énergie et les communications a été limité au second semestre ( -1,4 %) et Spie a bouclé 2020 avec un chiffre d'affaires de 6, 642 Mds €, en repli de 4,7 % par rapport à 2019 et un résultat net part du groupe de 53 M€.

Au sortir du confinement, l’activité en France s’est très rapidement redressée à partir du mois de juin, avec une bonne dynamique dans l’ensemble des divisions, et n’a quasiment pas été affectée par le deuxième confinement de l'automne. "Cette résilience témoigne de l’importance cruciale de nos services pour le bon fonctionnement des réseaux d’énergie et de communication, ainsi que des infrastructures et installations essentielles", a commenté Spie.

L'Allemagne n'a pas tremblé

En Europe, c'est l'Allemagne qui a le mieux résisté, tirant la croissance de la zone "Germany & Central Europe" : +3,5 %, dont une croissance organique de 0,2 % et une contribution des acquisitions bolt-on réalisées en 2019 de 3,2 %.

Rayon acquisitions, Spie a par ailleurs annoncé, fin 2020, avoir mis la main sur Planen & Bauen en Allemagne (60 collaborateurs, A0 M€ de CA en 2019), fournisseur des services d’ingénierie - conception, planification, supervision de projets - avec une forte expertise dans le domaine des data centers.

En Allemagne (+1,1 %), la dynamique du marché est restée soutenue, avec de moins strictes restrictions liées à la Covid-19. La transition énergétique a toujours plus tiré la croissance que ce soit dans les services aux réseaux de transmission et de distribution d’énergie ou dans le facility management technique.

En revanche, malgré de bonnes performances aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la production du segment North-Western Europe a diminué de 7 %. Les cessions ont eu un impact net de -4,2 %, et l’effet du change a représenté -0,1 % a expliqué Spie.

Prudence pour 2021

Alors que la situation sanitaire continue d’appeler à la prudence, les restrictions actuellement en place dans les pays d’implantation de Spie lui permettent la poursuite de ses activités. La demande est "globalement bonne", et Spie déclare rester "concentré sur la sélectivité dans la prise de contrats, l’excellence opérationnelle et la génération de trésorerie"

En 2021, SPIE table sur un fort rebond de sa production et de sa marge d'EBITA (toutes deux attendues très proches des niveaux de 2019), une production annualisée, grâce aux acquisitions bolt-on, de l’ordre de 200 millions d’euros et la poursuite de la réduction du levier financier du groupe.