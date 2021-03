Spie batignolles œuvre sur l'extension du métro de Lisbonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Spie batignolles Supprimer International Supprimer Infrastructures Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le Metropolitano de Lisboa a confié à un groupement constitué de la société Mota-Engil (mandataire) et de Spie batignolles international la conception/réalisation de la station « Santos » et de la liaison entre cette station et la station « Cais do Sodré », au sud-est de la capitale, pour un montant de 73.5 millions d’euros.

La capitale portugaise, Lisbonne, s'est lancée dans vaste projet de déploiement de son réseau de transport public et notamment de son métro, avec le prolongement de la "linha verde" pour lequel le Tribunal des Comptes du Portugal, a donné son approbation le 12 février dernier.

Le Metropolitano de Lisboa a décidé de confier à un groupement constitué de la société Mota-Engil (mandataire) et de Spie batignolles international, la conception et la construction du lot 2 de ce marché : la station « Santos » et un tronçon de 670 m qui la reliera avec la station « Cais do Sodré », au sud-est de la capitale.

La conception est lancée et les travaux préparatoires seront initiés au deuxième trimestre 2021.

Le contrat d'un montant de 73,5 millions d’euros court sur 960 jours.

Plan du métro de Lisbonne - © Metropolitano de Lisboa Close Lightbox

Milieu contraint

Pour tenir compte du milieu contraint du chantier, la station et une partie du tracé seront réalisées en NATM (New Austrian Tunneling Method) depuis un puits d’accès central de plus de 30 m de profondeur. La suite du parcours sera effectuée en tranchée couverte en interface directe avec des réseaux enterrés et une importante voie de circulation routière (Av. 24 de Julho) et ferroviaire ainsi que le tramway. Le tout évoluant dans un contexte alluvionnaire et sous nappe, à proximité du fleuve Tage.

Un couloir difficile sous un imposant immeuble de 8 étages appelle les équipes du chantier à une grande vigilance. Il s’agira d’une phase complexe de reprise de charge des pieux de fondation d’origine, portée vers de nouveaux micropieux.

Coupe longitudinale de la future station Santos de la linha Verde du métro de Lisbonne. - © Metropolitano Lisboa Close Lightbox

Coupe longitudinale de la station Santos.

Les équipes ont prévu de réaliser 200 000 m3 d’excavation, dont 40 000 m3 opérés en souterrain. 25 000 m3 de béton seront employés pour l’ensemble des tâches, sans compter les 6 000 m3 de béton projeté.

En phase de travaux de fondations, les micropieux représenteront une longueur totale de 13 000 m et la mise en œuvre de la paroi moulée couvrira une surface de 19 500 m2.