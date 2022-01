Spie batignolles nouvel actionnaire majoritaire de BATP 44

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Spie batignolles Supprimer Entreprises du paysage Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Valider Valider

Spie batignolles vallia, entité du groupe Spie batignolles spécialisée dans l’aménagement paysager est devenue en décembre dernier le nouvel actionnaire majoritaire de l'entreprise de travaux publics spécialiste du terrassement, de l’assainissement et des aménagements de voirie et basée à Carquefou.

BATP 44, basée à Carquefou, est une entreprise de travaux publics qui intervient dans les domaines du terrassement, de l’assainissement et des aménagements de voirie. En 2021, BATP 44, qui emploie 29 collaborateurs a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 4,5 M€.

Poursuivant sa stratégie d'alliance innovante des métiers du paysage et des travaux publics pour répondre au mieux aux évolutions des besoins et des marchés liés à l’aménagement durable des territoires, Spie batignolles, a, via son entité spécialisée dans l’aménagement paysager Spie batignolles vallia pris une participation majoritaire dans BATP 44, aux côtés de Laurent Blanloeil, associé et directeur d’exploitation de la société.

« Spie batignolles vallia était déjà présente à Nantes en tant qu’entreprise du paysage au travers de sa filiale Vallois. Les savoir-faire complémentaires de BATP 44 vont nous permettre d’élargir localement notre offre de travaux, en matière d’aménagements urbains, paysagers et environnementaux », a précisé Julien Chappaz, directeur général délégué de Spie batignolles vallia et directeur général de BATP 44.