Spie batignolles acquiert Le Foll TP

Entreprise fondée dans l'Eure il y a 100 ans, Le Foll TP est un acteur reconnu des projets autoroutiers auprès de donneurs d’ordre publics (Etat, Conseil Général) et privés (SAPN, SANEF), qui s’est progressivement diversifié vers des travaux d’aménagement urbain et de génie civil, auprès d’acteurs locaux.

Le 6 septembre dernier, Spie batignolles et le groupe Le Foll ont signé l’accord de reprise de la branche Bâtiment et Travaux Publics, de cet acteur référence dans le domaine des travaux publics sur des projets régionaux et sur des grands projets autoroutiers.

Historiquement implantée dans l'Eure, à Corneville-sur-Risle, Le Foll TP, entreprise familiale créée en 1922, dispose de 3 agences situées à PontAudemer (27), Caen (14) et Andrésy (78).

Spie batignolles renforce son maillage

Le positionnement client et la zone géographique couverte par cette entreprise complètent parfaitement l’offre proposée par Spie batignolles et sa branche Travaux Publics et Environnement composée de Spie batignolles malet, Spie batignolles valérian, Spie batignolles favier et Spie batignolles vallia (travaux routiers, terrassement, paysage).

"Fort de notre ancrage sur toute la moitié sud de la France avec les équipes de Spie batignolles malet et de Spie batignolles favier, l'acquisition de la société Le Foll TP va désormais nous permettre de rayonner sur toute la Normandie mais aussi l’Ile de France et de développer des synergies clients fortes", s'est réjoui Eric de Balincourt directeur général de la branche infrastructures de Spie batignolles.

45 M€ de CA

Le projet d'acquisition comprend l'entité originelle Le Foll TP, un acteur reconnu des projets autoroutiers auprès de donneurs d’ordre publics (Etat, Conseil Général) et privés (SAPN, SANEF), ainsi que Transloc (transport et location de matériels), Lennuyeux (démolition bâtiment, industrie et ouvrages d’art) et Sepra (construction résidentielle et équipements publics).

L’ensemble représente un chiffre d'affaires annuel de 45 millions d'euros et 270 collaborateurs.