Spadone donne du ressort à ses portes de garage

Le fabricant franc-comtois de portes de garage Spadone, propose une version améliorée de ses emblématiques portes basculantes Aura.

La porte de garage basculante Aura est la vitrine du savoir-faire Spadone, fabricant installé près de Delle (90). Ce dernier vient d’apporter une nouvelle amélioration à son produit phare pour plus de sécurité et de qualité.



Une sécurité renforcée

Produite en 40 ou 60 mm, la porte de garage Aura inclut un portillon comprenant une véritable serrure 3 points à crochets pour une sécurité renforcée. À cela s'ajoute un verrouillage 2 points au sol, ainsi qu'un blocage mécanique du moteur. Le portillon est monté sur une charnière continue en aluminium anodisé avec une sécurité anti-dégondage. L'encadrement et la charnière sont thermolaqués dans la couleur de la porte. Les poignées et plaques, quant à elles, sont en aluminium. Côté isolation, le tablier de la porte en panneaux 40 ou 60mm est encadré de nos joints profil ZY à doubles lèvres afin de limiter les ponts thermiques. Côté mécanique, l'équilibrage est assuré par deux bras à multi-ressorts pour plus de sécurité et un entretien facile. Le guidage par rails horizontaux et galets à roulement à billes procure une grande stabilité de fonctionnement.

Les carters en acier thermolaqué apportent une sécurité accrue en enfermant les groupes multi-ressorts. - © Spadone

Des ressorts invisibles

Pour améliorer encore la qualité perçue des produits, les portes Spadone sont depuis peu livrables avec des ressorts invisibles. En outre, la paire de carters en acier thermolaqué apporte une sécurité accrue en enfermant les groupes multi-ressorts. Leur conception leur permet d'équiper la plupart des portes basculantes à bras oscillants, le modèle le plus courant sur le marché, toutes grandes marques confondues. Cet équipement est possible même si la porte est en place depuis de nombreuses années, parfois même équipée avec d'anciens "gros" mono-ressort, heureusement disparus des chaînes de production depuis près de trente ans.

Les feuilles de mesures, notices de pose, documentations techniques et tarifs sont téléchargeables sur le site internet de la société.