Souplethane Amiante, une résine sans solvant pour recouvrir les supports amiantés

Conçue par Kemica Coatings, la résine Souplethane Amiante est destinée à revêtir les supports pollués, et notamment amiantés, en répondant aux exigences sanitaires.

Sans solvant, sans odeur, sans bisphénol A, Souplethane Amiante est une résine polyuréthane bi-composant (polyol et isocyanate). Elle permet de réaliser une membrane liquide d’étanchéité à très haute résistance mécanique, thermique et chimique, autant en horizontal qu’en vertical. Elle peut être utilisée comme fixation et encapsulage de supports amiantés, mais aussi comme finition de murs et plafonds désamiantés, en assurant l’étanchéité et la protection mécanique, ou encore en tant que résine circulable (piétons ou véhicules).

Alternative aux techniques de désamiantage existantes

Des tests réalisés avec le Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA) attestent qu’elle assure l’enrobage des matériaux contaminés en une épaisseur de 1 à 2 mm, rendant ainsi inertes les supports amiantés. Les variations dimensionnelles, l’exposition aux UV, les chocs thermiques ou les frottements mécaniques n’affectent pas la protection.

L’application se fait par projection ou manuellement, après l’application d’un primaire. La mise en service est possible au bout de 24 heures. D’aspect lisse mais anti-adhérente, elle est facile d’entretien et sa durabilité et ses performances sont assurées sur une dizaine d’années. Elle est également réparable par ré-application de la résine après un léger ponçage. Avis technique du CSTB n°12/15- 1704 _v1.