Soubassements et murs enterrés : Knauf présente deux nouveautés bas carbone

Disposant de FDES, cette nouvelle gamme Knauf bas carbone est 100 % validée techniquement pour un emploi en pied de façade, notamment dans les ERP et les bâtiments résidentiels et industriels. Elle est constituée de quatre références, dont deux innovations : Knauf Périboard Ultra+, Knauf Perimaxx Ultra, Knauf Perimaxx Resist et Knauf Therm Soubassement SE.

Soubassements

La première nouveauté, Knauf Périboard Ultra+, pour l’isolation semi-enterrée des soubassements, remplace Knauf Périboard Ultra 30 SE. Composé de PSE recyclé et d’un parement bois PEFC-ciment, ce panneau émet seulement 9 kg eq. CO2/m² sur tout son cycle de vie, la valeur la plus basse du marché pour une solution de ce type (ép. 90 + 10 mm). Disponible en 8 épaisseurs (40 à 195 mm + 10 mm ; R de 1,25 à 6,25 m².K/W), il est classé Euroclasse B-s1, d0 (jusqu’à 110 + 10 mm) et ne nécessite pas de finition.

Murs enterrés

La seconde innovation, Knauf Perimaxx Ultra, est destinée à l’isolation et au drainage des murs enterrés jusqu’à 4 mètres de profondeur. Ce panneau rigide en PSE moulé gris comprend un parement filtrant en géotextile et des plots de drainage en forme de losange pour l’écoulement des eaux de ruissellement. Il se substitue à l’ajout d’une nappe à excroissance indépendante, réduisant le temps de pose et les coûts. Classé Euroclasse E (isolant seul), il se décline en 8 épaisseurs (68 à 208 mm) pour des R de 1,95 à 6,50 m².K/W.

Grande profondeur et forte résistance

Pour répondre à toutes les configurations, l’industriel conserve deux autres panneaux déjà existants. Le premier, Knauf Perimaxx Resist, complète la solution Knauf Perimaxx Ultra, grâce à sa profondeur d’enfouissement qui peut aller jusqu’à 8 mètres. Avec son drainage intégré, il se substitue aussi à l’ajout d’une nappe à excroissance. Il est également proposé en épaisseurs de 68 à 208 mm, pour des R de 1,85 à 6,15 m².K/W. Le second, Knauf Therm Soubassement SE, assure une protection efficace du soubassement (jusqu’à 2,40 m de profondeur) grâce à sa forte résistance mécanique. Il se décline en épaisseurs de 20 à 400 mm, pour des performances thermiques allant de 0,55 à 11,25 m2.K/W.

Guide de choix et CCTP

Knauf accompagne cette offre d’un guide de choix disponible en ligne. Simple et interactif, l’outil permet de trouver la meilleure solution selon le type de bâtiment, la catégorie de mur et la valeur de résistance thermique recherchée. Ce guide se complète d’une base de descriptifs types dans une bibliothèque technique de plus de 2500 références à intégrer dans les CCTP et de Knauf BatiChiffrage qui estime le fourni-posé, chiffre le coût du chantier, calcule les temps d’exécution indicatifs, etc.