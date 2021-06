Sothoferm, une course solidaire connectée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie intérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour la troisième édition de son Run’In, en raison de la situation sanitaire, Sothoferm propose aux marcheurs et aux coureurs de réaliser les parcours solidaires de 5 ou 10 km à leur rythme entre le 12 et le 27 juin, en déclarant leurs résultats en ligne.

Depuis 2018, Sothoferm organise une course solidaire, baptisée Run’In, avec un parcours mêlant la découverte de la nature de la petite commune de Mauzé-Thouarsais (79), mais aussi des ateliers puisque, lors des deux premières éditions, le parcours traversait les lignes de production du fabricant de fermetures. Après avoir réunir 500 coureurs et marcheurs lors de la première édition, puis 750 en 2019, la manifestation avait dû être annulée en raison de la COVID.



Pas de coureurs dans les ateliers cette année

Cette année, situation sanitaire oblige, les organisateurs ont revu leur copie pour proposer une course solidaire, au profit du Secours Populaire Français, dans le respect de la distanciation sociale. « Forts du succès de 2019 qui a réuni 750 participants, nous avons souhaité pérenniser l’événement en organisant une course à pied gratuite et ouverte à tous. C’est aussi une demande des coureurs après deux années difficiles », explique Thomas Faure, responsable communication & marketing de Sothoferm. « Nous tenons compte de la situation sanitaire avec un concept original : effectuer le parcours choisi de 5 ou 10 km en marchant ou en courant et déclarer sur le site internet de la course le temps réel réalisé sans aucune aide. »



Trois week-ends pour courir

Contrairement aux éditions précédentes, les participants ne pénétreront pas à l’intérieur des locaux industriels. Deux parcours fléchés inédits ont été tracés depuis le parking situé à l’arrière de l’entreprise. Il sera possible d’effectuer un parcours à partir du samedi 12 juin à 8 h jusqu’au dimanche 27 juin à 20 h, soit pendant trois week-ends et deux semaines sans interruption. Les participants auront la possibilité de refaire la course autant de fois qu’ils le souhaitent ; seul le meilleur chrono sera pris en compte dans le classement !

Au profit du Secours Populaire

Les parcours seront dévoilés sur Facebook et sur le site web de l’entreprise le jour du début du challenge connecté. Les coureurs sont invités à se prendre en photo sur le podium installé sur la zone de départ. Photos et résultats seront partagés sur le site web et le réseau social de l’entreprise et les trois premiers de chaque distance seront récompensés. Pour chaque inscrit à cette course solidaire, Sothoferm reversera 1€ au Secours Populaire Français, association qui s’est fixée pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.

Inscriptions sur : runin-sothoferm.fr