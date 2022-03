Sothoferm sur les chapeaux de roues

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Industrie Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Deux-Sèvres Supprimer Valider Valider

Le numéro un du volet battant en France a clôturé son exercice 2021 avec une hausse de son chiffre d’affaires de +25%.

A l’instar de la quasi majorité des industriels de la menuiserie, Sothoferm a bénéficié de l’embellie du bâtiment. Le fabricant de fermetures, leader français du volet battant avec plus 10 % du marché, a vu ses ventes s’envoler de 25 % sur un an. La PME, installée dans les Deux-Sèvres près de Thouars, a réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ contre 35 M€ en 2020. Au cours de cet exercice, elle a fabriqué 95 000 volets (battant, coulissants et brise-soleil), 25000 persiennes, 5000 portes de garage et 15000 portails et clôtures.

Nouvelles embauches

Angélique Picherit, directrice industrielle chez Sothoferm Close Lightbox

Pour faire face au carnet de commande bien plein et afin « de maintenir un taux de service élevé », Sothoferm a décidé de recruter 10 nouveaux salariés. L'industriel avait déjà embauché 15 personnes en 2021. Par ailleurs, il a promu au début d’année Angélique Picherit au poste de directrice industrielle. Dans l’entreprise depuis 2014, elle occupait précédemment la fonction de directrice qualité sécurité et environnement (QSE). Elle a été remplacé par Yves Dufosse.