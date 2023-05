Sothoferm étend sa motorisation solaire Lumis aux volets coulissants

En 2018, Sothoferm lançait le premier volet battant en aluminium isolé et bâti rénovation, intégrant un capteur solaire et une motorisation autonome et permettant une installation sans travaux électriques, ni travaux de façade. Un système mis au point par le service Recherche & Développement de l'entreprise. Depuis plus de 9 mois, le fabricant travaille sur l’extension de cette technologie, baptisée Lumis, à l’ensemble de ses produits compatibles, soit 13 références de volets battants et coulissants. Pour ce faire, l'entreprise a réorganisé une partie de ses lignes de production pour adapter l’ensemble des postes et former l’intégralité du personnel de production.

Lumis, comment ça marche ?

Les panneaux solaires sont intégrés aux volets battants, et désormais coulissants, afin d’éviter des travaux au moment de l’installation. Le capteur emmagasine l’énergie solaire et la transforme en énergie électrique afin que les volets fonctionnent de manière autonome, sans branchement. « Masquée dans la traverse haute, la batterie peut stocker l’énergie nécessaire jusqu’à 30 cycles, c’est-à-dire jusqu’à 15 jours de nuit » assure le fabricant. La motorisation autonome Lumis est garantie 5 ans.

Confort de pose et d’utilisation

Aucune alimentation n’étant requise, la pose des volets battants et coulissants motorisés grâce à Lumis est largement simplifiée. Proposés avec ou sans bâti-rénovation, les volets Lumis sont adaptés au neuf comme à la rénovation et sont fournis assemblés, réglés et programmés, prêts à l’emploi.

Grâce aux configurations et aux différentes options (orientation et largeur des lames, nombre de vantaux, coloris infinis), les volets sont entièrement personnalisables, pensés pour s’adapter au style architectural de chaque façade : volet à lames verticales, horizontales, ou volet à cadre ; bois, PVC ou aluminium, ou mixte alu/bois ; diverses configurations, avec ou sans bâti rénovation, etc.

Les matériaux et les configurations des 13 nouveaux modèles permettent de répondre à toutes les envies.

L’utilisation par le particulier est également très simple avec un pilotage possible même à distance, par télécommande ou smartphone. La programmation peut être modulée selon les saisons ou la luminosité.