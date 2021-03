Sothoferm a maintenu le cap en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Entreprises Supprimer Deux-Sèvres Supprimer France Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Malgré un arrêt de la production de plus d’un mois, le numéro un du volet battant en France a clôturé son exercice 2020 avec une hausse de son chiffre d’affaires de près de 4 %.

Comme la quasi majorité des industriels, Sothoferm a suspendu son activité pendant 41 jours cours du premier confinement. Malgré cet arrêt de production, le fabricant de fermetures, leader français du volet battant avec 10 % du marché, a connu une année 2020 positive. La PME, installée dans les Deux-Sèvres, près de Thouars, a enregistré une hausse de son activité de +3,66 % pour un chiffre d’affaires de 35,5 M€. « Une croissance qui, malgré la situation sanitaire, permet à l’entreprise de maintenir son plan de recrutement 2021 tel qu’elle l’avait projeté, comprenant l’embauche de 15 nouveaux collaborateurs, » précise l’industriel poitevin.

Nouveaux investissements industriels

Par ailleurs, Sothoferm a poursuivi ses investissements sur ses lignes de production. La société vient de faire dans ce sens l’acquisition d’un nouveau centre de débit consacré aux panneaux pour la production du volet aluminium « Mistral ». « De type Homag, cette nouvelle machine installée à l’automne dernier vient compléter la ligne de débit et d’usinage déjà existante pour la production de volets coulissants. » Et d’après le fabricant, cet outil « permet de multiplier par cinq la capacité de débit de l’entreprise, optimisant les délais de commandes clients et fluidifiant la ligne ».