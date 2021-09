Sorgues : un nouveau centre ophtalmologique en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Sorgues, Elsan Eyes, le nouveau pôle ophtalmologique du Vaucluse, ouvrira ses portes en 2023.

Afin d’étoffer ses infrastructures sanitaires et de proposer une offre de soins complète dans le département du Vaucluse, le groupe Elsan se lance dans la construction d’un centre ophtalmologique, baptisé « Elsan Eyes », à Sorgues. Ce chantier, qui devrait débuter à la fin de cette année, sera une extension de la clinique Fontvert-Elsan. Il s’inscrit dans la continuité du projet de la clinique, tourné vers l’hyperspécialisation.

Ce futur pôle ophtalmologique du Vaucluse sera équipé de trois nouvelles salles d’opération qui compléteront les deux existantes, d’une quinzaine de places ambulatoires, etc. À sa mise en service en 2023, il devrait également accueillir plus de 5 000 patients par an. Seize chirurgiens ophtalmiques et trois médecins anesthésistes-réanimateurs travailleront dans ce centre dédié à la chirurgie ophtalmique.

Le projet, qui a déjà obtenu l’accord de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA), est piloté par les équipes de KOS PARTNERS. L’Atelier Mars architecte accompagne ce spécialiste de la conception et du management de projets immobiliers dédiés à la santé dans la maîtrise d’œuvre du chantier.