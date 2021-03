Sorgues : des travaux sur la route de Châteauneuf-du-Pape pour plus de sécurité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le réaménagement de la route de Châteauneuf-du-Pape, à Sorgues, entrera dans sa phase opérationnelle dès la mi-mars.

Depuis lundi 15 mars, la traversée urbaine de Sorgues (Vaucluse) est concernée par des travaux de réaménagement et de sécurisation. La partie qui sera refaite partira du giratoire du boulevard Jean Cocteau jusqu’à la limite d’agglomération, le long de la route de Châteauneuf-du-Pape. Afin de préserver le cadre de vie des riverains et de sécuriser les cheminements piétons, la municipalité de Sorgues, le Département du Vaucluse et la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (CCSC) vont engager ces travaux sur une longueur de 1 200 m.

Le projet prévoit la création d’un trottoir en béton de 1,5 m, puis l’installation de trois plateaux traversants et d’une chicane, ainsi que de ralentisseurs de vitesse. La chaussée sera renouvelée en profondeur et la signalisation routière sera reprise. Le chantier portera également sur l’aménagement hydraulique souterrain ainsi que sur l’enfouissement des réseaux électriques et télécoms. Par ailleurs, l’éclairage public sera rénové : les candélabres vont être remplacés par des lampes LED. D’un montant de 2,18 M€, l’opération sera financée par le Département et par la CCSC, à hauteur, respectivement, de 49,75 % et de 50,25 %.