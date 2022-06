Soprofen mise sur son nouveau zip-screen compact

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Protections solaires Supprimer Innovation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec un système de screen compact pouvant atteindre 7 mètres de large, le fabricant de protections solaires compte apporter sur le marché dès janvier 2023 une solution inédite.

« Il n’y a pas d’équivalent sur le marché » affirme sans détour Renaud Pfalzgraf. Le directeur marketing et communication de Soprofen a toute confiance dans le dernier zip-screen du fabricant de protections solaires : Screenamax. Il fonctionne grâce au système breveté par Soprofen Zoomtech, qui dispose d’un axe à l’intérieur duquel est un intégré un second précontraint muni de paliers avec des roulements. Ainsi, la gravité de l’axe est compensée et la flexion est supprimée, permettant d’atteindre une largeur maximale de 7 mètre. Pour atteindre cette dimension, le coffre doit mesurer 105 mm, et permet au screen de monter à 4 m de haut. Pour un coffre de 85 mm, le screen atteint 6 m de large et 2,30 m de haut. Le coffre sera disponible en 15 teintes et trois finitions, et pourra dérouler cinq gammes de toiles différentes. Un panneau photovoltaïque permet d'alimenter un moteur sans fil. Commercialisé en septembre 2022 en Belgique, Screenamax arrivera en France en janvier 2023.

