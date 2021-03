Soprofen, concours photos « soyez fiers de vos réalisations »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Soprofen Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Pour mettre en avant le travail de ses clients poseurs-installateurs, Soprofen les invite à les immortaliser en images dans le cadre d'un concours photos intitulé : « soyez fiers de vos réalisations ».

Acteur majeur sur le marché de la fermeture, Soprofen organise jusqu’au 15 septembre 2021 un concours photos à destination de l’ensemble de ses clients artisans poseurs-installateurs.



Pour cette opération intitulée « soyez fiers de vos réalisations », les participants sont invités à déposer sur le site www.soprofen.fr/campagne-photo/ les clichés de leurs plus beaux chantiers équipés de :



- Volets roulants (coffres extérieurs, volets traditionnels, blocs-baies) ;



- Portes de garage (Carsec Pro, Carsec Pro latérale, Carbas Pro, Carrol) ;



- Protections solaires (screens moustiquaires, BSO VE).



Qu’il s’agisse d’un chantier de une maison individuelle, d’un habitat collectif ou d’un bâtiment tertiaire, en neuf comme en rénovation, les artisans peuvent poster jusqu’à trois visuels par chantier.



Cette opération vise à mettre en lumière le savoir-faire des professionnels à travers leurs réalisations. Pour Soprofen, ce sera aussi l’occasion d’enrichir sa banque d’images afin d’actualiser son site internet et ses outils de communication. A l’issue du concours, un tirage au sort désignera les 10 plus belles réalisations et les gagnants recevront l’un des cadeaux connectés mis en jeu.



Plus d’informations, règlement et formulaire de participation sur le site internet www.soprofen.fr/campagne-photo/