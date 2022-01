Soprofen change d'identité visuelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Acteur majeur sur le marché de la fermeture, Soprofen opère un changement de son logo et adopte une nouvelle identité visuelle.

Cette évolution de l'identité visuelle et du logo de Soprofen entre dans la stratégie de développement de l’entreprise pour 2022, faisant écho de sa volonté d’expansion à l’échelle européenne. Ce nouveau logo, décliné sur tous les supports de la marque, conserve la griffe apparue en 2009 en y ajoutant 4 pictogrammes illustrant l’ensemble des activités de l’entreprise : volet roulant, porte de garage, protection solaire et moustiquaire.

La couleur bleue, signe de reconnaissance depuis de nombreuses années par ses clients, a elle-aussi été conservée - une couleur qui figure d'ailleurs parmi les coloris préférés des français. Associée au jaune de la griffe, "elle incarne le dynamisme, la créativité et l’innovation qui animent l’entreprise", précise Soprofen. Elle fait également référence à la teinte du drapeau européen, traduisant ici la volonté d’expansion du fabricant.

Enfin, Soprofen ayant rejoint le groupe Bouyer Leroux en 2019, la baseline Soprofen Network, bannière qui réunissait les différentes marques fermetures de Soprofen, disparaît.