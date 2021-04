Soprema s’offre une vitrine haut de gamme à Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Bas-Rhin Supprimer Strasbourg Supprimer Soprema Supprimer Sheds Supprimer Eiffage Construction Supprimer Valider Valider

Le groupe d’étanchéité et d’isolation a entamé la construction de son nouveau siège en face de l’actuel, dans la zone du port. Son architecture soignée se veut un modèle de qualité de vie au travail et un démonstrateur de ses savoir-faire.

Un concours d’architectes et un investissement de 45 millions d’euros pour un peu plus de 8 000 m2 : Soprema met les moyens pour faire sortir de terre son nouveau siège à Strasbourg (Bas-Rhin).

Présenté jeudi 15 avril à un groupe restreint de journalistes dont Le Moniteur, le futur bâtiment amiral du groupe familial de produits d’étanchéité et d’isolation a démarré sa construction en novembre dans la zone portuaire. Ses six niveaux sur 28 mètres de hauteur seront prêts à accueillir ses 270 salariés occupants à l’automne 2022.

De cette construction signal, le P-DG de Soprema Pierre-Etienne Bindschedler souhaite faire la vitrine d’un groupe « prêt à ses challenges de demain » (et déjà d’aujourd’hui) en direction d’un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2025 à partir d’un peu plus de 3 milliards d’euros réalisés en 2019 et l’an dernier.

Ainsi, la « révolution dans les modes de production et la conception des produits vers le décarboné » constitue la mission essentielle des équipes du centre principal de recherche-développement de Strasbourg, qui rejoindront ce nouveau siège. *

Celui-ci incarnera aussi « l’entrée du monde du bâtiment dans celui du digital » et, point considéré comme « le plus difficile » par le dirigeant, il devra « créer l’environnement propice à l’épanouissement des collaborateurs, à la circulation des idées entre eux, à leur fidélisation et à la capacité à en attirer de nouveaux ».

Salle de sport sous sheds

La conception ne ménage pas les efforts dans ce dernier but. Le siège sera entouré et « habillé » de plus de mille arbres et arbustes et d’un plan d’eau. Les salariés se répartiront dans un premier espace généreux de 6 000 m2 de bureaux d’esthétique contemporaine, avec façade vitrée aux effets thermiques atténués par des avancées de terrasses : le chiffre n’a pas été revu à la baisse en dépit du déclenchement en cours de projet de la pandémie et de son corollaire l’essor du télétravail, souligne Soprema. Ces surfaces sont aménagées selon un équilibre recherché entre espaces privatifs et open space, « à l’exclusion du flex office » qui ne reçoit pas les faveurs de Pierre-Etienne Bindschedler.

Projet pour le nouveau siège de Soprema à Strasbourg (Bas-Rhin) - © Maison Edouard François / Denu & Paradon Architectes Close Lightbox

Il comprend une salle de sport en brique beige et couverture en sheds inspirée de l’architecture industrielle classique. © Maison Edouard François / Denu & Paradon Architectes

