Soprema s'implante en Amérique du sud et en Russie

Le groupe Soprema, spécialisé dans les domaines de l'étanchéité, de la végétalisation et de l'isolation poursuit son développement à l’international avec deux nouvelles acquisitions en Amérique du Sud et en Russie, où le groupe n’était pas encore implanté.

Le 3 décembre 2020, Soprema a racheté l’entreprise Denver, spécialisé dans la fabrication et la vente de solutions d’étanchéité pour le bâtiment au Brésil, signant ainsi sa première acquisition en Amérique du Sud.

Avec un chiffre d'affaires de 17 M€ (2020), la société compte 153 salariés et plus de 2500 clients. Elle possède également des installations industrielles dans le nord-est du Brésil près de Salvador da Bahia. Chaque année, l’entreprise produit de l’ordre de 5 millions de m2 de membranes d’étanchéité bitumineuses, pour protéger les bâtiments et les ouvrages de génie civil (ponts, tunnels…)

Des Vosges à la Russie

En début d’année, Soprema a également investi dans un site industriel constitué de deux entreprises russes MK et ET-Plast, situées à Samara, une région industrielle de Russie particulièrement dynamique. Ces sociétés ont été créées en 1932 et comptent environ 400 salariés.

Soprema poursuit aussi son développement en France avec un investissement de 27 millions d’euros sur l’usine de Golbey dans les Vosges (88). Une nouvelle ligne de production de panneaux isolants biosourcés sera implantée. Cette dernière sera opérationnelle dès 2022.