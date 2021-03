Soprema ouvrira deux usines dans le Gard en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Soprema Supprimer Gard Supprimer Industrie Supprimer Etanchéité Supprimer Isolation Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des solutions d'étanchéité a annoncé l'acquisition de deux terrains à Nîmes (30), pour y construire deux nouveaux sites de production dans la Zac Mitra située entre Garons et Saint-Gilles.

Dans une interview accordée au Moniteur début janvier, le PDG de Soprema, Pierre-Etienne Bindschedler annonçait que son groupe était "à la recherche d’un terrain dans le sud de la France pour y monter une usine d’isolation thermique à base de polyuréthane". "Nous hésitons entre deux villes de la vallée du Rhône dans l’axe Avignon-Marseille. Il faudra ensuite deux ans pour construire l’usine", ajoutait-il.

Le 11 mars, le spécialiste des solutions d'étanchéité et d'isolation a levé le mystère : c'est à Nîmes (Gard), sur la ZAC Mitra entre Garons et Saint-Gilles qu'il construira, d'ici 2023, deux nouvelles unités de production.

Polyuréthane et biosourcé

Le premier site, de 20 000 m² produira en effet des isolants en polyuréthane (PU) à haute performance technique et sa mise en service est prévue pour juin 2023.

Mais surtout, un second site, de 5500m2 viendra renforcer l’expertise du groupe en matière d’isolants naturels, et produira des panneaux isolants à base de paille de riz. Ce site sera finalisé et opérationnel en novembre 2023.

Par ailleurs, Soprema va agrandir son usine Pavatex de Golbey (88) dans les Vosges, spécialisée dans les isolants biosourcés. Elle bénéficiera d’une seconde ligne de production en 2022.

Pour ce deux nouveaux sites, qui lui offriront une meilleure couverture nationale tout lui permettant de réduire son empreinte carbone et de capitaliser sur la proximité de l’Italie et de l’Espagne, Soprema a investi 35 millions d’euros.

Le projet générera à terme 150 nouveaux emplois, depuis l’encadrement jusqu’au personnel d’exploitation des sites.