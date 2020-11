Soprema lance le premier système d’isolation biosourcée pour toiture plate

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Toiture Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Artisan toiture Supprimer Artisan isolation Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Soprema Supprimer France Supprimer Valider Valider

Baptisé Pavaroof, ce procédé innovant est dédié à l’isolation thermique sous étanchéité des toitures terrasses. Complet, il associe deux isolants 100% biosourcés en fibre de bois et liège, un pare-vapeur et une étanchéité PVC.

Le système Pavaroof de Soprema combine deux panneaux isolants rigides, l’un en fibre de bois (Pavaroof-WFB) et l’autre en liège (Pavaroof-ICB), ce dernier servant de support d’étanchéité. Le complexe intègre également un pare-vapeur hygrovariable (Sopravap Hygro) et, point fort, résiste au risque de condensation pouvant se former sous l’étanchéité (Sopravoile et membrane PVC Flagon SR).

Cette solution biosourcée est valorisable pour un bâtiment bas carbone : la fibre de bois stocke le CO2 et offre de hautes performances en matière de déphasage thermique. La chaleur est retenue dans la paroi, optimisant le confort d’été à l’intérieur du bâtiment.

Pavaroof convient en climat de plaine, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation de toiture et bénéficie d’un classement feu (Broof t3) pour une application sur tous les types d’ouvrages (logements individuels, collectifs ou ERP). Elle dispose d’une Atex, est brevetée au niveau européen et labellisée par la fondation Solar Impulse qui recense 1000 solutions efficaces pour protéger l’environnement de manière rentable.