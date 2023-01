Sonepar se renforce sur le solaire

Sonepar continue ses emplettes. Après le rachat en juillet dernier de l'enseigne CD Sud sur les solutions CVC (chauffage, ventilation et climatisation), le distributeur de matériel électrique vient d’annoncer l’acquisition d’une participation majoritaire dans Alliantz, un négoce spécialisé dans les solutions photovoltaïque et l’efficacité énergétique. Créée en 1997 et implantée à Narbonne, l’entreprise compte six agences (Narbonne, Perpignan, Montpellier, Gardanne, Bordeaux, Lyon, Barcelone). Elle a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 60 M€.

Proposer des solutions aux artisans

Par cette acquisition, Sonepar renforce sa présence sur le marché du photovoltaïque. « Elle lui permettra de tirer rapidement parti de son réseau de distribution et de développer ses capacités techniques pour proposer ses solutions aux installateurs électriques et solaires spécialisés. Cette acquisition sera également une occasion unique de mettre à profit les capacités d'achat dont bénéficie le Groupe au travers du Sonepar Global Sourcing sur un marché très dynamique et concurrentiel, ainsi que de proposer une large gamme de produits de haute technicité et des solutions de pointe dans toute la France. »