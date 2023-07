Sonepar lance une offre verte

Après ManoMano et Leroy Merlin, c’est au tour de Sonepar de noter l’impact environnemental de son offre en proposant un « indice vert» sur une « fraction » de ses références - pour le moment -. Cette offre verte est « introduite » avant-première sur la plateforme e-commerce de l’enseigne.

D’après le distributeur de matériel électrique, elle se distingue des initiatives concurrentes car « elle s’appuie sur une méthodologie rigoureuse, extrêmement précise et vérifiée par un organisme indépendant – Bureau Veritas – qui évalue chaque produit distribué par le Groupe en fonction de ses émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie : fabrication, distribution, usage et fin de vie. » Ce résultat est ensuite converti en un label vert, qui évalue les qualités environnementales du produit et le classe en trois catégories : C (bon), B (très bon) ou A (excellent).

Données fournisseurs et publiques

Concrètement, Sonepar s’adosse, soit sur les données de fournisseurs, soit sur « les données publiques, et vérifié, évalué et/ou certifié par des organismes de certification ou des tiers indépendants dans le cadre du programme PEP ecopassport ou au regard d’autres déclarations, normes ou règles environnementales applicables et reconnues. » Ensuite, le distributeur « vérifie leur exhaustivité pour l’ensemble des phases du cycle de vie, y compris après la fabrication : transport et distribution, utilisation pendant la durée de vie et élimination en fin de vie. »

Pousser la concurrence à s’aligner

Sur son site, Sonepar annonce la couleur : « Les avantages de l’offre verte vont au-delà des simples produits individuels. Face aux demandes croissantes des clients en matière de responsabilité environnementale, l’offre verte établit une référence sur laquelle les autres acteurs de la distribution électrique pourront s’aligner, relevant ainsi le niveau des normes dans l’ensemble du secteur. »