Sonepar investit plus d'un milliard d'euros dans sa transformation numérique

"Repenser l'activité pour devenir une entreprise digitale", c'est en ces mots que Sonepar a annoncé, ce 18 avril, son plan en 5 ans de transition numérique et l'investissement d'un milliard d'euros pour sa réalisation. Le distributeur de matériel électrique, de systèmes et de services aux professionnels travaillera pour cela avec Microsoft, Publicis Sapient et Hitachi Solutions.

Une expérience client améliorée

Parmi les chantiers à venir, une transformation des processus commerciaux mais aussi le développement d'une expérience client personnalisée pour faciliter "la recherche et l'achat de produits", précise le communiqué, et qui devrait s'incarner par Spark, une nouvelle plateforme omnicanale et accessible sur site internet, téléphone, application mobile et en agence. "L'ambition de Sonepar est de devenir le premier distributeur de matériel électrique B-to-B au monde à offrir une expérience omnicanale à tous ses clients", peut-on lire dans le communiqué. Pour ce travail le groupe s'appuie sur une équipe dédiée à la transformation numérique, la Digital Factory, crée en partenariat avec Publicis Sapient.