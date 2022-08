Sonepar consolide ses positions en Italie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Sonepar Supprimer Italie Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériel électrique a repris 100 % du capital de CioffiRenato, une enseigne qui compte deux agences dans le Sud de la Botte.

Sonepar continue ses emplettes. Cette fois, le rachat a lieu dans la péninsule italienne. Le distributeur de matériel électrique vient d’annoncer la reprise de 100 % de CioffiRenato, une enseigne qui compte deux agences dans la région de Lecce (Sud de l’Italie) et qui réalise un chiffre d’affaires de 10 M€.

160 points de vente dans la Botte

Par cette acquisition, Sonepar, déjà présente dans les Pouilles au travers de six agences, consolidera son activité dans la région. « CioffiRenato est une société renommée pour la qualité du service qu’elle rend à ses clients. Dès lors qu’elles vont faire partie du Groupe Sonepar, ses deux agences bénéficieront de nouveaux services, de gammes élargies, ainsi que d’une présence renouvelée et renforcée dans la zone. Nous opérerons en synergie et dans la continuité du travail accompli jusqu’à présent par la famille Cioffi. Les Pouilles sont une région clé et un moteur de croissance pour la division sud tout entière ; il y a quelques années, nous avons investi dans l’amélioration du centre de distribution à Modugno (BA), qui dessert toutes les provinces selon un maillage serré et efficace », a expliqué Sergio Novello, président de Sonepar en Italie, dans un communiqué. Pour rappel, Sonepar compte dans la Botte 160 points de vente dans 17 régions.

