Sonepar Connect lance ses premiers tutos métiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer Sonepar Supprimer France Supprimer Valider Valider

Depuis aujourd’hui, Sonepar Connect met à disposition des installateurs une série de tutoriels destinés à présenter différentes solutions techniques et à détailler leur mise en oeuvre.

Disponibles sur la chaîne YouTube de Sonepar Connect, cette série de 24 tutoriels met en lumière les différentes catégories de produits vendus par l’enseigne, tout en détaillant leur mise en oeuvre. Ce nouveau service, proposé par le spécialiste en matériel électrique, s’inscrit dans une démarche de digitalisation de la relation client.

Des tutos pensés par des experts

Si les tutos métiers mettent en lumière les différentes solutions techniques de Sonepar Connect, ils répondent également à un besoin utilisateur. En effet, les thématiques retenues par le distributeur, ont été définies à partir de questions posées directement aux clients installateurs, pour connaître leurs attentes. Les différentes vidéos d’apprentissage ont été pensées par des électriciens, pour des électriciens. Elles sont animées par près de 10 experts Sonepar Connect avec le soutien de Vincent Droussé, Co-dirigeant de la société SDTech et titulaire du titre de Meilleur Ouvrier de France 2011 (MOF) dans la catégorie “Équipements et installations électriques”.

La diffusion des tutos commence aujourd’hui, et se fera de manière hebdomadaire, tous les jeudis (hors période de Noël) jusqu’au 30 avril 2021. Le premier tutoriel est déjà disponible. Il porte sur la configuration de l’éclairage en résidentiel et met en avant le pack de démarrage connecté Legrand, Céliane with Netatmo.